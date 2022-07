Borsa: Europa chiude in rosso, Francoforte -1,82%

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - La paura per una recessione globale non risparmia le Borse europee che al netto di Milano stesa dalle tensioni innescate dalla crisi politica, chiudono tutte in rosso. La peggiore, oltre il Ftse MIb (-3,44%). è Francoforte che perde l'1,82% con il Dax a 12.523 punti. Parigi accusa un calo dell'1,42% con il Cac 40 a 5.915 punti. Londra cede l'1,69% con il Ftse 100 a 7.035 punti. (ANSA).