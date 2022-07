Tesoro: collocati 7mld di Btp, rendimenti in calo

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Il Tesoro ha collocato 7 miliardi di Btp a 3, 7 e 15 anni, con rendimenti in calo per le prime due tipologie. Sono stati venduti 3,25 miliardi di titoli al 2025, con un rendimento di 1,84%, in calo di 120 punti base dalla precedente asta. I Btp al 2029 sono stati 2,5 miliardi, con un rendimento del 2,76%, in calo di 99 punti base. Collocati infine 1,25 miliardi di buoni del Tesoro a 15 anni, con scadenza 2038, con un rendimento lordo del 3,45%. (ANSA).