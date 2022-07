Saipem: chiusa asta inoptato su aumento, adesioni al 9,9%

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Si è chiusa con sottoscrizioni per il 9,9% del totale dell'offerta l'asta dei diritti inoptati per l'aumento di capitale da 2 miliardi di euro di Saipem. Lo annuncia il Gruppo che ricorda che il loro esercizio e la conseguente sottoscrizione delle nuove azioni deve avvenire entro le 14 di domani. Complessivamente l'offerta di 95 nuove azioni per ogni titolo posseduto, per un totale di 1,97 milioni di titoli ed un corrispettivo di 2 miliardi di euro circa, ha avuto adesioni per il 79,9%, di cui il 44% circa da parte dei soci Eni e Cdp. Il rimanente 20,1% sarà assorbito dalle banche.

L'esito dell'operazione è atteso per il 15 luglio. (ANSA).