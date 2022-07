G20: Fsb, cripto asset sono inaffidabili deposito di valore

(ANSA) - NEW YORK, 13 LUG - I cripto asset sono "pesantemente esposti alle oscillazioni della fiducia del mercato e questo li rende un inaffidabile deposito di valore". Lo afferma il presidente del Financial Stability Board Klaas Knot in una lettera ai ministri finanziari e ai governatori delle banche centrali del G20, sottolineando come gli "eventi recenti hanno messo in evidenza la potenzialità fragilità dei cosiddetti stablecoin" (ANSA).