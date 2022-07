Casa Bianca, inflazione a giugno molto elevata

(ANSA) - NEW YORK, 13 LUG - La Casa Bianca si attende un'inflazione "molto elevata" in giugno. Lo ha ribadito la portavoce Karine Jean-Pierre riferendosi all'atteso dato sui prezzi al consumo che sarà diffuso alle 14.30 ora italiana.

"Prevediamo che le cifre dell'inflaizone del mese scorso siano molto elevate, soprattutto a causa dei prezzi della benzina", ha osservato Jean-Pierre. Gli analisti si attendono una nuova fiammata dell'inflazione in giugno, con i prezzi previsti salire all'8,8%. (ANSA).