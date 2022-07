Borsa: Milano chiude in flessione dello 0,93%

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - La Borsa di Milano chiude in negativo ma riesce a contenere il calo, così come tutte le Piazze europee, dopo un primo momento di sbandamento per il balzo dell'inflazione negli Stati Uniti. Il Ftse Mib cede lo 0,93% a 21.286 punti. (ANSA).