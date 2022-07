Borsa: Europa riduce ancora calo dopo Wall Street, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Le Borse europee riducono ancora la flessione dopo la fiammata innescata dal dato sull'inflazione Usa che ha depresso anche Wall Street e in particolare le Big Tech. Milano cede l'1% con il Ftse Mib a 21.267 punti, Francoforte l'1,27%, Parigi l'1,04 e Londra lo 0,67%:.

Lo spread tra Btp e Bund resta piantato a quota 201 punti mentre il rendimento del decennale italiano si muove attorno al 3,18%.

Anche l'euro e il dollaro confermano la parità con la moneta unica a 1,0021 (-0,18%) sul biglietto verde dopo essere scesa brevemente a 0,9998 in scia ai dati americani sull'inflazione.

Per quanto riguarda l'energia, il gas si conferma in rialzo con il prezzo che ad Amsterdam sale del 5,2% a 181,5 euro al megawattora. E resta sotto i 100 dollari il petrolio con il Wti che segna un marginale incremento (+0,08%) a 95,9 dollari al barile. Mentre il Brent cede lo 0,33% a 99,2 dollari al barile.

(ANSA).