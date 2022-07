Borsa: Europa in calo, occhi su inflazione Usa, Milano -0,9%

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Si confermano deboli le principali Borse europee al traguardo di metà seduta, con i futures Usa positivi nel giorno dell'inflazione americana. La peggiore è Francoforte (-1,05%) dietro a Milano e Parigi (-0,9% entrambe), mentre Londra e Madrid limitano il calo allo 0,7%. Meglio delle stime il Pil del Regno Unito, nessuna sorpresa invece sull'inflazione tedesca, che si mantiene su livelli elevati rispetto al 2021 (+7,6%), così come quella spagnola (+10,6%) e francese (+6,5%). Ridiscende a quota 196,8 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano che riduce il rialzo allo 0,3% a 3,1 punti.

Deboli i bancari Bnp (-2,37%), SocGen (-2,19%) e Credit Agricole (-1,33%), mentre riduce il calo Commerzbank (-0,53%).

In Piazza Affari resta in tensione Bper (-3%), mentre tentano il rimbalzo Banco Bpm (-0,57%), Intesa (-0,4%) e Unicredit (-0,19%). Girano in positivo i petroliferi Shell (+0,17%), Eni (+0,45%) e Bp (+0,69%) con il greggio in rialzo (Wti +0,94% a 96,75 dollari al barile), che si mantiene però sotto i 100 dollari, in attesa delle scorte settimanali Usa. Corre invece il gas (+5,69% a 182,55 euro al MWh ad Amsterdam e +18,66% a 289,55 penny per Mbtu a Londra).

Deboli gli automobilistici Volvo (-2,82%), Mercedes (-2,65%), Stellantis (-1,45%) e Renault (-1,2%). Bene invece il comparto del lusso, da Cucinelli (+5,99%), dopo i preliminari, a Hugo Boss (+2,03%) e Adidas (+0,55%). In controtendenza Moncler (-0,9%) in Piazza Affari, dove Saipem cede il 38,79% dopo l'asta dei diritti inoptati sull'aumento di capitale da 2 miliardi, con adesioni al 9,9%, che portanmo il totale al 79,9%, lasciando il rimanente alle banche del consorzio di garanzia. (ANSA).