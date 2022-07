Blackrock, rischio recessione in Europa a cavallo 2023

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - I dati che potrebbero confermare la recessione in Europa potrebbero arrivare per l'ultimo trimestre 2022 e il primo del 2023. Lo afferma Bruno Rovelli, Chief investment strategist di BlackRock Italia, che mette in luce un problema enorme per il Vecchio continente: la spesa energetica era a circa il 2% del Pil l'anno scorso mentre ora è al 9,8%, contro il 5,1% degli Stati Uniti.

"Soprattutto per i Paesi mediterranei le riaperture post Covid e il turismo sosterranno le economie", ma poi lo scenario rischia di peggiorare, aggiunge Rovelli presentando il Mid Year Global Outlook 2022 della maggiore società di investimento mondiale.

A proposito delle tensioni sul governo, in l'Italia "c'è sempre una dimensione politica che rimane una questione aperta: dobbiamo vedere come evolve già nei prossimi giorni e nei prossimi mesi", spiega il Chief Investment Strategist di BlackRock Italia. Ma voi vi muovereste in caso di un governo Draghi 2 non sostenuto dal M5S o solo per una crisi più ampia con possibili elezioni? "Non abbiamo l'attitudine di considerare" i puri rischi politici "ma di valutare le possibili conseguenze macroeconomiche dei rischi politici. La crisi politica di per sé non significa molto, conseguenze macroeconomiche importanti significano molto", risponde Rovelli.

(ANSA).