La Croazia nella moneta unica: "Rafforzeremo il ruolo dell'euro"

La Croazia entra nella moneta unica. L'ingresso è stato formalizzato alla riunione dei ministri finanziari dell'Ue a Bruxelles. Il Paese introdurrà l'euro dal primo gennaio 2023.

"Non vediamo l'ora di diventare membro della zona euro e anche noi contribuire all'ulteriore rafforzamento internazionale del ruolo dell'euro e alla forza complessiva della seconda valuta più grande al mondo", ha detto il ministro delle finanze croato Zdravko Maric. "Stiamo affrontando sfide molto forti in questi giorni ma naturalmente con politiche e misure che la possiamo fare".

Il tasso di conversione tra l'euro e la kuna croata a 7,53450 kuna per 1 euro. Il cambio corrisponde all'attuale parità centrale della kuna nel meccanismo di cambio (Erm II).

L'ingresso della Croazia nell'euro "non è solo simbolico nei numeri" con il ventesimo Paese nell'eurozona nel ventesimo anniversario, "ma è anche un segno che insieme siamo un'area più forte e più grande e di per sé un atto come comune denominatore, come uno scudo: perché uniti siamo più forti. Congratulazioni alla Croazia", ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel corso della cerimonia di firma a Bruxelles degli atti giuridici necessari per consentire alla Croazia di introdurre l'euro.