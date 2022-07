Per Ita a giugno il primo utile, 'va meglio del previsto'

"Nel mese di giugno Ita Airways ha chiuso in utile e ha prodotto cassa". Lo ha detto il presidente di Ita Airways, Alfredo Altavilla, a margine della conferenza stampa di Ita con l'Automobile Club Italia per la partnership con l'Autodromo di Monza.

"E' un segnale per la squadra che abbiamo lavorato bene e intercettato questo ritorno del business" per cui "siamo riusciti a chiudere questo primo mese in utile e avendo volato solo 7 mesi non è proprio banale", ha spiegato il presidente di Ita, sottolineando che Ebit e cashflow sono risultati "positivi" nonostante il caro carburante.

"Sul primo semestre quello che posso dire è che se non avessimo avuto l'impatto del carburante avremmo fatto sicuramente meglio delle perdite previste nel piano industriale. Andiamo meglio del previsto", ha concluso Altavilla.

La compagnia, ha annunciato Altavilla, dedica l'ammiraglia della sua flotta, ossia il nuovo Airbus A350, livrea azzurra, a Enzo Ferrari. "E' la prima volta in assoluto che l'uomo che ha cambiato la storia dell'automobilismo mondiale ha un aereo con il suo nome, e solo Ita lo poteva fare", ha sottolineato il presidente di Ita.