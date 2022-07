Fmi taglia le stime della crescita per gli Usa, +2,3% il Pil 2022

Il Fmi taglia le stime di crescita per gli Stati Uniti. Dopo il +5,7% del 2021 la crescita è attesa rallentare al 2,3% nel 2022 e all'1,00% nel 2023. "Gli Stati Uniti hanno recuperato rapidamente dallo shock della pandemia", ma la rapida ripresa della domanda, insieme alle strozzature alle catene di approvvigionamento, si è tradotta in "una significativa accelerazione dell'inflazione", afferma il Fondo nell'Article Iv per gli Usa, nel quale osserva come gli Stati Uniti dovrebbero evitare di misura una recessione anche se i rischi che possa verificarsi sono "significativi".