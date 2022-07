Borsa: Hong Kong negativa, apre a -1,04%

(ANSA) - PECHINO, 12 LUG - La Borsa di Hong Kong torna agli scambi con una brusca correzione in scia ai timori sulla ripresa dei contagi di Covid-19 in Cina e nella vicina Macao, finita in lockdown per la prima volta in oltre due anni di pandemia: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute l'1,04%, scivolando a 20.905,07 punti.

Nei primi scambi l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,19%, a 3.307,22 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,08%, a quota 2.187,42. (ANSA).