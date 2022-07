Saipem: conclusa offerta per aumento, sottoscritto 70%

Si è conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale di Saipem, con circa il 70% delle nuove azioni sottoscritte, per un ammontare complessivo pari a 1,39 miliardi.



Lo rende noto un comunicato della società, nel quale si precisa che i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 12 luglio e che l'esercizio dei diritti acquistati in asta e la sottoscrizione delle relative azioni dovranno essere effettuati entro e non oltre le ore 14:00 del 14 luglio.



L'aumento di capitale, pari a 1.999.993.686 euro è interamente garantito, ricorda Saipem.