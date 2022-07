Inps: con inflazione 2022 aumento spesa pensioni 24 mld

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - L'aumento dell'inflazione nel 2022 con una crescita dei prezzi che a fine anno potrebbe assestarsi sull'8% potrebbe pesare sulla spesa per pensioni dell'Inps nel 2023 per 24 miliardi. Lo hanno spiegato i tecnici dell'Istituto presentando Il Rapporto annuale.

L'Inps ha spiegato inoltre che sulla base dei dati al primo gennaio 2020 (quindi senza calcolare lo shock della pandemia e della guerra) il disavanzo patrimoniale dell'Istituto potrebbe arrivare a 92 miliardi nel 2029. "Non esiste un problema di sostenibilità - hanno spiegato - ma c'è un warning. Ci vuole crescita economica e produttività per un sistema in equilibrio".

L'Istituto ha sottolienato anche che con 30 anni di contributi versati e un salario di 9 euro lordi l'ora, un lavoratore potrebbe avere una pensione a 65 anni di circa 750 euro. Il calcolo arriva ipotizzando il futuro previdenziale della generazione X (i nati tra il 1965 e il 1980) sottolineando che i più giovani dovranno lavorare in media tre anni in più rispetto ai più anziani. "Se il soggetto percepisse 9 euro l'ora per tutta la vita attiva, si stima che l'importo di pensione - si legge - si aggiri sui 750 euro mensili (a prezzi correnti), un valore superiore al trattamento minimo, pari a 524 euro al mese per il 2022. (ANSA).