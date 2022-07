Gas: Gentiloni, non c'è proposta Commmissione su 'price cap'

(ANSA) - BRUXELLES, 11 LUG - Il tetto al prezzo del gas "è uno dei possibili strumenti su cui stiamo discutendo ma al momento non c'è una proposta della Commissione sul 'price cap'.

Ci sono diversi Stati membri che stanno facendo proposte e stiamo affrontando il tema ma non c'è una proposta della Commissione sul 'price cap'". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni arrivando alla riunione dei ministri delle finanze dell'area euro a Bruxelles, aggiungendo: "Non siamo in uno scenario avverso ma i rischi di andarci stanno crescendo". (ANSA).