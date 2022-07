Commercio: Coldiretti, il caro prezzi svuota carrello (-2,8%)

Il caro prezzi taglia la spesa alimentare degli italiani che risulta in calo in quantità del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto emerge dall' analisi Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio al dettaglio a maggio, che su base annua fanno registrare una diminuzione delle quantità acquistate per il quinto mese consecutivo. Il risultato positivo in valore è dovuto esclusivamente all'aumento dei prezzi che per i beni alimentari sono aumentati in media dell'8,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, secondo l'analisi della Coldiretti su dati Istat a giugno.

Dal +68,6% dell'olio di semi al +13,4% dei gelati, i rincari dei costi energetici e di produzione alimentati dalla guerra in Ucraina contagiano i prezzi nel carrello della spesa. Spiccano poi i rincari per burro con un +27,7% e farina (+20,5% ), trainati dagli aumenti del grano che interessano anche la pasta (+18,3%). Salgono anche la margarina (+16,8%), la carne di pollo (+15,1%) e il riso, con diecimila ettari seminati in meno per la siccità che sta tagliando anche i raccolti. In controtendenza, sottolinea la Coldiretti, volano gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare +9,8% nelle vendite in valore.