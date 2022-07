Borsa: Milano debole (-0,6%) con Europa dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ribasso dopo l'avvio negativo di Wall street: la Borsa peggiore è quella di Francoforte che scende dell'1,1%, seguita da Parigi (-0,9%), Amsterdam (-0,8%) e Milano, che cede lo 0,6%. In calo di poche frazioni Madrid, con Londra piatta.

In un clima nervoso l'euro oscilla tra quota 1,007 e 1,006 contro il dollaro, rimanendo marginalmente sopra la parità.

Spread stabile nelle ultime ore sui 195 punti base, così come il gas sui 175 euro al Megawattora.

In Piazza Affari Autogrill rimane in calo attorno al 7% sul prezzo dell'Opa di Dufry, con Mps che scende del 5% dopo il tentativo di rimbalzo di venerdì. in calo di quattro punti percentuali Bper, mentre tra i titoli principali spicca ancora Saipem in aumento del 4% nell'ultimo giorno dell'aumento di capitale. (ANSA).