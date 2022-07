Borsa: Europa conclude debole, pesante Francoforte (-1,4%)

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ribasso nella prima seduta della settimana: la Borsa più pesante è stata quella di Francoforte, che ha ceduto l'1,4%, seguita da Amsterdam (-0,7%), Parigi (-0,6%) e Madrid, che ha perso lo 0,3%.

Piatta Londra rispetto alla chiusura di venerdì, mentre Mosca nel finale cede due punti percentuali con l'indice Moex in rubli e sale di qualche frazione con l'Rtsi espresso in dollari.

