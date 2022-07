Autogrill: in Borsa -8%, Dufry corre +5,6%

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Autogrill e Dufry in Borsa si muovono su andamenti opposti con il gruppo italiano che cede oltre l'8% per portarsi sul valore dell'opa obbligatoria, indicato a 6,3 euro. Il gruppo svizzero invece corre in rialzo del 5,6% a 33 euro. (ANSA).