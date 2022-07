Comunicazione: con pandemia più servizi e clienti

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Circa 15 miliardi di euro di fatturato nel 2020, 10.600 imprese prevalentemente localizzate a Milano e Lombardia, con un totale di 26.000 addetti. E' l'ultima fotografia del mercato della comunicazione tracciata dal primo Osservatorio UNA (Aziende della Comunicazione Unite), realizzato in collaborazione con l'Università di Pavia. Dall'analisi emerge un mercato formato soprattutto da piccole imprese (85%), con una presenza femminile superiore alla media (54,6%), poco sviluppato al Sud (eccetto in Puglia) e che durante la pandemia ha aumentato servizi e clienti, ma non il fatturato. (ANSA).