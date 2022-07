Granoro premiato dal Mise, da 50 anni legato al territorio

(ANSA) - BARI, 08 LUG - Granoro, pastificio pugliese attivo nel settore della produzione di pasta secca di semola di grano duro, è stato inserito nel registro dei Marchi storici di interesse nazionale. Si tratta di uno strumento istituzionale creato dal Ministero dello sviluppo economico per tutelare la proprietà industriale delle aziende storiche italiane. Possono accedere al riconoscimento le aziende tradizionalmente legate al territorio che abbiano registrato il marchio d'impresa da almeno 50 anni, o per le quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo del marchio in associazione ai propri prodotti o servizi per lo stesso periodo.

"Siamo orgogliosi di aver conseguito questo prestigioso riconoscimento - dichiara Marina Mastromauro, amministratore delegato di Granoro - che premia gli sforzi del mio papà e della mia mamma, oltre a quelli della nostra grande famiglia allargata composta da tutti i nostri collaboratori, custodi nel tempo dell'amore per la pasta".

L'azienda è stata fondata nel 1967 da Attilio Mastromauro, discendente da un'antica famiglia di pastai, e da sua moglie Chiara. Nel 2012 Granoro ha promosso un progetto di filiera per la valorizzazione e la sostenibilità del grano duro di alta qualità nel territorio per la produzione di pasta 100% Puglia.

Il progetto Granoro "Dedicato" oggi aggrega circa 350 aziende cerealicole, due aziende di stoccaggio e un molino, che si trovano tutte in Puglia. (ANSA).