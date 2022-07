Borsa:Asia chiude contrastata,si valutano rischi recessione

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Le Borse asiatiche chiudono con gli investitori che valutano i rischi di una recessione globale.

Sotto i riflettori l'ipotesi di un forte stimolo all'economia locale da parte di Pechino oltre alla possibilità che gli Usa rimuovano alcuni dazi sulle merci cinesi. Continuano a tenere banco il tema del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali e la nuova ondata di contagi da covid-19.

In positivo Tokyo (+0,1%). Sul fronte dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 135,64 e sull'euro a 137,94. A contrattazioni ancora in corso in calo la Cina con Shanghai (-0,1%), Shenzhen (-0,2%). In rialzo Hong Kong (+0,3%), Seul (+0,7%) e Mumbai (+0,4%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dall'Italia la produzione industriale e dagli Stati Uniti l'indice delle retribuzioni, il tasso di disoccupazione e i nuovi lavoratori dipendenti non agricoli. (ANSA).