Borsa: Europa piatta, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Prosegue l'oscillazione dei mercati azionari europei attorno alla parità, con l'eccezione di Milano e Francoforte che, dopo l'avvio di Wall street, salgono dello 0,6%. Piatte Londra, Parigi, Amsterdam e Mosca.

Sempre stabile lo spread attorno a quota 194 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni al 3,23%. Sulla parità a 182 euro al Megawattora il gas naturale sul listino di Amsterdam.

In Piazza Affari sempre forti Mps (+8%) e Saipem (+5%), con Leonardo e Stellantis in aumento di oltre tre punti percentuali.

Tra i titoli principali, piatta Tim sui 0,257 euro, mentre viaggiano in calo oltre l'1% Terna e Poste. Nel paniere a minore capitalizzazione, le azioni MfeB salgono del 5% dopo che il Biscione con l'Opas su Mediaset Espana cresce all'83% della controllata spagnola. (ANSA).