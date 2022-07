Borsa: Europa chiude solida, Londra piatta

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Mercati azionari del Vecchio continente in genere sopra la parità, con Francoforte nettamente più in salute di tutti con un aumento finale dell'1,3%. In rialzo dello 0,1% la Borsa di Londra guardando anche alle tensioni politiche, in aumento finale dello 0,4% sia Parigi sia Amsterdam.

In calo dello 0,2% Madrid, piatto il finale dei listini di Mosca. (ANSA).