Borsa: Europa apre fiacca, attesa per Lagarde e dati Usa

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Avvio fiacco per le Borse europee dopo la performance positiva della vigilia. Sui mercati resta il peso del rialzo dei tassi d'interesse per frenare l'inflazione e i timori di una recessione globale. Dopo i verbali della Fed e della Bce, i mercati attendono ora l'intervento di Christine Lagarde a Parigi ed una serie di dati Usa tra cui quelli sulla disoccupazione.

Avvio in calo per Francoforte (-0,23%), Londra (-0,22%), Madrid (-0,29%), piatta Parigi (+0,02%). (ANSA).