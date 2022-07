Tlc: sorpasso big digitali, battono telco su utili e ricavi (2)

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Per quanto riguarda gli investimenti, l'Autorità evidenzia che quelli effettuati dalle telco, storicamente, risultano sempre superiori a quelli delle piattaforme. Tuttavia per gli operatori telefonici, nel corso del periodo esaminato, l'importo annuo degli investimenti non ha evidenziato consistenti variazioni (in particolare, a partire dal 2015 pari a circa 160 miliardi annui), mentre per le piattaforme questi sono più che quadruplicati, passando progressivamente da circa 30 di inizio periodo agli oltre 140 miliardi dello scorso anno.

In rapporto ai ricavi gli investimenti delle piattaforme rimangono significativamente inferiori a quanto corrispondentemente risultante per gli operatori telefonici: negli ultimi 5 anni, in media, questi hanno effettuato investimenti annui per poco meno del 17,7% dei ricavi (9,3% nel caso delle piattaforme) e nel 2021 tale rapporto nella sostanza non è cambiato (18,1% contro 9,8%).

Guardando infine agli occupati, nel 2021, il numero di addetti complessivi dei due aggregati si equivale (1,99 milioni gli addetti delle piattaforme contro i 2,15 milioni delle telco). I percorsi sono stati però molto differenziati: la crescita delle prime è in larga parte dovuta ad Amazon, che solo negli ultimi 5 anni ha incrementato di circa 1 milione i propri dipendenti. Allo stesso tempo gli occupati delle altre piattaforme nell'intero periodo sono passati da 230 mila a 570 mila, con un incremento medio annuo del 10,7%, valore notevolmente più elevato di quanto registrato dalle telco (+1,2%) i cui addetti, peraltro, sono tendenzialmente in calo a partire dal 2015.

Il dato medio è frutto di tendenze diverse, a seconda delle aree geografiche di riferimento: nell'intero periodo i tre operatori asiatici hanno nel complesso incrementato gli addetti di 350 mila unità, mentre le imprese statunitensi e quelle europee, rispettivamente, le hanno ridotte per oltre 100 mila e 40 mila unità. (ANSA).