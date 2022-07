Stellantis: nuovo Doblò nella fabbrica portoghese Mangualde

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, ha partecipato alle celebrazioni per il 60 esimo anniversario dello stabilimento di produzione di Mangualde Nuovo Fiat Doblò si aggiungerà a Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel Combo per consentire a Stellantis di acquisire la leadership nel settore dei veicoli commerciali leggeri come previsto in Dare Forward 2030.

Gli investimenti in un parco energetico fotovoltaico consentiranno di coprire il 31% del fabbisogno energetico dello stabilimento, contribuendo agli sforzi per la decarbonizzazione.

Mangualde sede di un ecosistema dell'innovazione collaborativo destinato a migliorare i processi produttivi. (ANSA).