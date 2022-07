Finanza: Gardant apre nuova sede a Roma

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Gardant, operatore attivo nel settore del credit management,ha inaugurato a Roma la nuova sede di via Curtatone.

I nuovi uffici sono stati presentati alla presenza di Flavio Valeri, Presidente di Gardant, Antonino Turicchi, Presidente di Gardant Investor Sgr, Bruno Manzone, Presidente di Master Gardant, Mirko Briozzo, Ceo di Gardant, e Guido Lombardo, Ceo di Gardant Investor Sgr.

Il palazzo in cui ha oggi sede Gardant, edificato tra il 1952 ed il 1957, è opera degli architetti Aldo Della Rocca, Ignazio Guidi, Enrico Lenti e Giulio Sterbini ed ha ospitato in passato la sede storica della Federconsorzi e dell'Ispra.

I nuovi locali si estendono su una superficie totale di circa 4.000 mq, suddivisi su due piani, con oltre 300 postazioni di lavoro, 11 sale riunioni, 11 phone booth, 1 sala eventi, e hanno ottenuto la certificazione Leed Gold, nel pieno rispetto dei principi ESG. (ANSA).