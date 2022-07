Borsa: Milano prova rimonta con Europa, positiva Tim

I primi scambi in Piazza Affari confermano la buona corrente di acquisti dell'avvio: dopo essere scesa ai minimi degli ultimi 20 mesi, la Borsa di Milano prova la rimonta insieme alle altre Borse europee: l'indice Ftse Mib cresce dell'1,3%, con Tenaris in aumento del 6%.

Tra i titoli principali Saipem, dopo i crolli recenti, sale dell'8% con un passaggio in asta di volatilità, in aumento di oltre tre punti percentuali Stm, del 2,7% Stellantis e di quasi due punti Eni. Qualche tentativo di rimbalzo tra le banche (Banco Bpm +1,6%) ma Mps resta debole (-1%). In rialzo dell'1,8% Tim dopo la comunicazione delle decisioni del Cda e una partenza migliore.

Nel paniere a elevata capitalizzazione calo sensibile per Amplifon, che cede circa due punti percentuali.