Borsa: Milano chiude brillante (+3%) con energia e banche

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - La Borsa di Milano (+3,05%) chiude brillante e indossa la maglia rosa in Europa. Piazza Affari è stata sostenuta dal forte rialzo dell'energia, auto e banche. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedesco che si attesta a 198 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,29%.

Nel listino principale balzo di Saipem (+24,30%) nella terz'ultima seduta prima del termine per esercitare i diritti sull'aumento di capitale da 2 miliardi di euro fissato per lunedì prossimo. In forte rialzo anche Tenaris (+10,1%) e Eni (+2,7%). Bene anche il comparto delle auto con Iveco (+7,2%), Stellantis (+7,1%) e Cnh (+6,1%).

Brindano le banche con Unicredit che guadagna il 6,6%.

Toniche Banco Bpm (+6,1%), Bper (+5,2%) e Intesa (+4%). Avanza Fineco (+5,1%), dopo i dati positivi della raccolta di giugno.

Nel giorno del capital market chiude ben intonata Tim (+1,2%).

Positive anche le utility con il gas che rialza la testa a 183 euro al megawattora. Si mettono in mostra A2a (+1,9%), Enel (+1,7%) e Hera (+1,1%). In controtendenza Amplifon che cede il 4,3%. (ANSA).