Borsa: Europa parte in crescita, Londra +1%

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Mercati azionari tutti ampiamente positivi in avvio di seduta: Amsterdam ha aperto in crescita dell'1,4%, Parigi e Francoforte dell'1,3%.

La Borsa di Londra non risente dei venti di crisi di governo e cresce di un punto percentuale, con Madrid sulla stessa linea.

Piatta Mosca. (ANSA).