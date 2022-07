Borsa: Europa chiude in netto rialzo dopo verbali Fed e Bce

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Le Borse europee chiudono in netto rialzo dopo i verbali delle riunioni di giugno della Fed e della Bce. I mercati, in particolare, guardano con ottimismo la stabilizzazione del prezzo del petrolio e le misure indicate dalla Fed per il contenimento dell'inflazione in Usa.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,88%. In positivo Francoforte (+1,97%), Madrid (+2,19%), Parigi (+1,6%), Londra (+1,14%). (ANSA).