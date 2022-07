Abi: domani assemblea annuale con patuelli, Visco e Franco

(Aggiorna e sostituisce la notizia delle 15.12) (ANSA) - ROMA, 07 LUG - Gli effetti della guerra, il ritorno dell'inflazione, l'uscita dal decennio dei tassi zero e lo spettro della recessione. Le nuove sfide che le banche dovranno affrontare, dopo aver attraversato il difficile periodo della crisi pandemica, saranno al centro dell'assemblea annuale dell'Abi che si svolgerà domani a Roma alla presenza del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, del ministro dell'Economia Daniele Franco e dei vertici degli istituti di credito. I lavori saranno trasmessi sul sito dell'associazione, www.abi.it e su quello dell'ANSA www.ansa.it Dopo l'assemblea tenuta nel 2020 in forma virtuale e quella in forma mista e ridotta dello scorso anno, l'evento torna nella sua veste consueta al Palazzo dei Congressi all'Eur seppure con una serie di misure prudenziali per ridurre la capienza e assicurare il distanziamento.

Il presidente dell'associazione Antonio Patuelli aprirà i lavori della parte pubblica alle 10 con la sua relazione alla quale seguiranno i discorsi del governatore e del ministro.

Mentre i contagi del Covid rialzano la testa e le prospettive dell'economia mondiale e italiana stanno peggiorando, il comparto bancario, come sottolineano autorità di vigilanza ed analisti, si presenta all'appuntamento in condizioni migliori rispetto all'ultima crisi. Le banche quindi non saranno una delle cause dei problemi economici sebbene ne subiranno le conseguenze ma, come anche ribadito dalla Bce e dalla Banca d'Italia, dovrebbero nel complesso tenere grazie anche alle misure frutto dell'esperienza della passata crisi finanziaria.

