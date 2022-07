Enel-Intesa,nuovo accordo per crescita sostenibile fornitori

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Enel e Intesa Sanpaolo hanno siglato un nuovo accordo per supportare lo sviluppo dei propri fornitori, facilitandone il percorso di crescita in senso sostenibile sia dal punto di vista dell'accesso al credito che in chiave di gestione delle risorse.

L'accordo originario prevedeva, per questa prima fase di collaborazione, un perimetro di circa 150 fornitori sui quali è stato possibile consentire la concessione di 35 milioni di euro di nuovo credito. Visto il buon esito, il nuovo accordo oltre all'ampliamento del ventaglio di possibilità e al focus sulla sostenibilità vedrà un'estensione della partecipazione a tutti i fornitori italiani del Gruppo Enel.

Per traguardare gli "ambiziosi target di decarbonizzazione e gli obiettivi di sostenibilità che Enel si è posta, è fondamentale il ruolo della catena di fornitura che, in un momento di accelerazione degli investimenti, deve costantemente rinnovarsi e svilupparsi", afferma Francesca Di Carlo, Direttore Global Procurement di Enel.

Intesa Sanpaolo vuole essere un "acceleratore delle iniziative del Pnrr, in particolare accompagnando le imprese nella transizione sostenibile con strumenti innovativi di credito che premiano le azioni concrete nel miglioramento del proprio profilo Esg", sostiene Anna Roscio, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo.

"L'accordo con Enel testimonia la condivisione degli obiettivi di sostenibilità con uno dei principali leader della transizione energetica", evidenzia Richard Zatta, responsabile Direzione Global Corporate della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. (ANSA).