Brembo: arriva una mostra spettacolo alla scoperta del freno

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Un'esperienza multimediale e immersiva per raccontare la storia industriale e i prodotti iconici di Brembo, il gruppo industriale da oltre sessant'anni leader mondiale nei sistemi frenanti. E' questo l'obiettivo di 'The Art of Braking. Una mostra spettacolo alla scoperta del freno', in programma al Mudec di Milano dal 6 al 18 settembre 2022 con ingresso libero.

La mostra si inserisce nell'ambito del palinsesto artistico-culturale del Mudec - Museo delle Culture, luogo di dialogo attorno ai temi della contemporaneità attraverso le arti visive, performative e sonore, il design e il costume. Con questo primo progetto espositivo, Brembo ripercorre le tappe di un'avventura imprenditoriale che negli anni ha reso la storica azienda bergamasca un'eccellenza del saper fare italiano, capace di unire tecnologia e design con uno sguardo sempre rivolto alla contemporaneità e al futuro.

Attraverso installazioni interattive, light design e video, il pubblico sarà condotto alla scoperta di forme, materiali, colori, stile ed evoluzione dei sistemi frenanti, negli elementi caratterizzanti - quali pinza, disco e pastiglie - espressione di alta tecnologia e design, in un viaggio affascinante che parte dall'origine dell'azienda, fino ad arrivare alle più importanti sfide del futuro.

All'interno della mostra, storia e prodotti si uniscono in un percorso espositivo suddiviso in otto sezioni tematiche - l'origine e la nascita, la corsa, la ricerca, lo stile, il design, il mondo, il futuro - con una serie di installazioni tra passato e futuro. (ANSA).