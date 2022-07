Borsa: Europa prosegue rimbalzo dopo Wall street, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente con l'avvio di Wall street: dopo i forti e generalizzati cali della vigilia, il mercato azionario migliore del Vecchio continente è quello di Amsterdam che cresce di oltre due punti percentuali, seguito da Parigi (+1,8%), Londra e Francoforte in aumento dell'1,6%.

Più caute Milano (Ftse Mib +1%) e Madrid (+0,4%) appesantite dalle banche. A Mosca piatto l'indice Moex in rubli, in calo del 2% l'Rtsi espresso in rubli. Piuttosto piatti il gas sui 164 euro al Megawattora e il petrolio sotto i 100 dollari al barile.

Resta sui 192 punti lo spread Btp-Bund, con l'euro in calo anche a 1,19 contro il dollaro.

In Piazza Affari prosegue il tentativo di rimonta di Saipem (+13% a 2,84 euro), con Stm in aumento del 4%. Bene anche Nexi, Campari e Moncler, che crescono di oltre tre punti percentuali.

Nervosa Tim in aumento dell'1,4% nel giorno del Cda. In genere debole il settore del credito, con Banco Bpm che cede due punti percentuali. Sulla stessa linea Mps, che è arrivata a perdere il 4% in corso di seduta correggendo ancora il minimo storico a 0,45 euro. (ANSA).