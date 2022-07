Sas: bancarotta dopo scioperi, ricorre in Usa a Chapter 11

La compagnia scandinava Sas dichiarail fallimento il giorno dopo lo sciopero dei suoi piloti e fa ricorso negli Usa al Chapter 11, la bancarotta assistita, per ristrutturarsi. Lo ha annunciato la stessa compagnia, secondo quanto riferisce Bloomberg.



Ieri 1.000 piloti dell'aviolinea sono entrati in sciopero ed oggi Sas ha dovuto annullare il 78% delle partenze, pari a 236 voli. La procedura del Chapter 11 è accessibile a società che hanno asset ed attività negli Stati Uniti e permette loro di continuare le operazioni mentre sono in fase di ristrutturazione. Il gruppo punta a tagliare un debito di 1,9 miliardi di dollari.