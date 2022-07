Australia: Reserve Bank aumenta tasso interesse dello 0,5%,

(ANSA) - SYDNEY, 5 LUG - La Reserve Bank d'Australia ha rialzato oggi il tasso ufficiale di interesse di un altro 0,5%, portandolo all'1,35%, con un secondo aumento di tale portata in un mese. L'aumento combinato è il più brusco dal 1994.

L'obiettivo, dichiarato dal governatore Philip Lowe, è di frenare l'impennata dell'inflazione, salita dal 3,5% nel quarto trimestre 2021 al 5,1% nel primo trimestre di quest'anno.

Intanto gli agricoltori avvertono che a causa delle prolungate inondazioni nelle regioni orientali del paese i prezzi di frutta e verdura resteranno notevolmente alti per mesi, in aggiunta ai costi elevati di energia e di carburanti.

Lowe ha avvertito che la banca centrale potrà ritenere necessari ulteriori rialzi nei prossimi mesi. "L'aumento di oggi nei tassi di interesse è un passo ulteriore nel ritiro del sostegno monetario straordinario che era stato messo in atto per proteggere l'economia nazionale contro i peggiori effetti possibili della pandemia", ha dichiarato. "Il consiglio di amministrazione prevede di compiere ulteriori passi nel processo di normalizzazione delle condizioni monetarie in Australia nei prossimi mesi". (ANSA).