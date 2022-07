Prezzi guerra: il gas sale a 161 euro con gli scioperi Novergia

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Nuove tensioni sul prezzo del gas, con lo sciopero dei gestori in Norvegia che mette a rischio il 13% delle esportazioni giornaliere, mentre restano stabili le forniture dalla Russia.

Ad Amsterdam il prezzo sale a 161 euro al megawattora, con un rialzo del 9,2%. In aumento anche a Londra dove le quotazioni si attestano a 278 penny al Mmbtu (+15,5%). Seduta in calo, invece, per il petrolio. Il Wti scende a 108 dollari al barile, in flessione dello 0,3%. Giù anche il brent a 111 dollari (-0,2%).

Giornata in calo anche per le altre materie prime. L'oro si attesta a 1.805 dollari l'oncia (-0,3%) e l'argento 19,8 dollari (-0,2%). Tra i beni alimentari il grano tenero è in calo del 4,3% a 846 dollari per 5mila staia, e il grano duro scende del 4% a 913 dollari. (ANSA).