Gas: schizza a 166 euro, poi chiude a 162,9 ad Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Chude in rialzo a 162,94 euro al MWh il gas sulla piazza di Amsterdam, dopo essere salito negli ultimi minuti di contrattazioni sopra quota 166 euro per le consegne nel mese di agosto. In crescita del 10,26% i contratti futures, saliti fino ad oltre il 13% in vista dello sciopero di domani in Norvegia, che potrebbe ridurre le esportazioni giornaliere fino al 13%. (ANSA).