Borsa: Asia chiude positiva e guarda a stagione trimestrali

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Le Borse asiatiche chiudono positive mentre si guarda alla prossima stagione delle trimestrali con previsioni di risultati resilienti. I mercati si mostrano positivi con le previsioni di un calo dei prezzi delle materie prime. Resta alta l'attenzione sul fronte dell'andamento della crescita globale e delle mosse delle banche centrali per rallentare la corsa dell'inflazione.

In rialzo Tokyo (+0,84%). Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro a 135,20, e a 141,10 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso procedono positive Shanghai (+0,32%) e Shenzhen (+0,95%) e Mumbai (+0,16%). In calo Hong Kong (-0,44%) e Seul (-0,18%).

Giornata scarna di indicatori macroeconomici. In programma la bilancia commerciale della Germania e l'indice dei prezzi alla produzione dell'Eurozona. (ANSA).