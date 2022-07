Borsa: a Tokyo chiusura in aumento (+0,84%)

(ANSA) - TOKYO, 04 LUG - La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in aumento, seguendo il consolidamento del mercato azionario Usa, e in attesa di ulteriori indicazioni dai dati macroeconomici per delineare l'andamento dell'inflazione e le ripercussioni sulla crescita globale Il Nikkei mette a segno un guadagno dello 0,84% a quota 26.153,81, e un progresso di 218 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro a 135,20, e a 141,10 sull'euro. (ANSA).