Inps: per 80% domande Naspi pagamento in 15 giorni

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Per l'80% circa delle domande di Naspi (l'indennità di disoccupazione) accolte, oltre 538.000, "il primo pagamento viene eseguito entro 15 giorni". E' quanto emerge dalle elaborazioni dell'Inps delle statistiche riguardanti il sussidio, elaborate in vista del rapporto annuale che sarà presentato l'11 luglio e che l'ANSA ha potuto visionare. È l'effetto, si segnala, delle "nuove soluzioni per migliorare e semplificare i servizi per cittadini e aziende".

(ANSA).