Spread: rendimento Btp sfiora discesa sotto tasso del 3%

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Seduta di fortissimo calo dei rendimenti sui titoli di Stato europei, che si sono mossi in scia ai 'treasury' statunitensi. Il Btp italiano a 10 anni ha infatti chiuso la giornata con un taglio al rendimento di 18 punti base, dopo aver sfiorato in corso di giornata la discesa sotto la soglia psicologica dei tre punti percentuali a un minimo di 3,004%, con una conclusione a quota 3,06%.

La maggior contrazione dei tassi per i prodotti dei Paesi storicamente più sotto pressione da parte della speculazione ha portato a una riduzione dello spread tra Btp e Bund tedeschi dai 195 punti di apertura ai 184 finali. (ANSA).