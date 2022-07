Borsa: Milano volatile, azzera il calo con i finanziari

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Piazza Affari azzera i ribassi in un avvio di seduta dominato dalla volatilità. A ridare fiato all'indice Ftse Mib, che sale dello 0,1%, sono i bancari, con in testa Unicredit (+2,1%) e Bper (+1,4%), gli assicurativi Generali e Unipol (+1,3%) e alcuni titoli industriali come Leonardo (+1,65%) e Pirelli (+1,2%). Male invece Stm (-1,2%), Prysmian (-1%) e le utility con Snam (-0,9%) e Terna (-1,2%).

(ANSA).