Borsa: Milano prova rimbalzo dopo Wall street, Europa fiacca

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Piazza Affari e i mercati azionari europei ondeggiano in generale attorno alla parità dopo l'avvio cauto di Wall street, ma Madrid sale di oltre mezzo punto percentuale, seguita da Milano che ha abbandonato il territorio negativo e cresce dello 0,4% con l'indice Ftse Mib. Entrambi i listini sono sostenuti dalla minore tensione sui titoli di Stato, con le Borse di Londra, Francoforte e Parigi che oscillano più piatte rispetto all'avvio.

Senza grandi variazioni il prezzo del gas sui 144 euro ad Amsterdam, con il listino azionario di Mosca che sale dell'1% nell'indice Moex in rubli e scivola invece del 5% nell'Rtsi in dollari.

In Piazza Affari, in particolare, rimbalza del 10% il titolo Saipem a 2,8 euro (con i diritti sull'aumento di capitale in calo del 12%), seguita da Leonardo (+4%), Recordati (+3%) e Generali in crescita di oltre due punti percentuali. Sempre deboli le banche, con Bper che scende del 2,4%, seguita da Mps in calo di oltre due punti e Intesa dell'1,4%. (ANSA).