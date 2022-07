Borsa: Milano in calo con banche, Stm e Nexi, corre Leonardo

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Piazza Affari prosegue in calo nel primo pomeriggio con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,3%, appesantito dalla virata in rosso del comparto bancario. In fondo al listino principale si piazzano Bper (-2,4%), Nexi (-2,1%), Intesa (-1,9%), Stm (-1,7%) e Bpm (-1,6%) in una seduta difficile per tutto il comparto dei semiconduttori. Nel risparmio gestito soffre Azimut (-1,6%), Stellantis cede l'1,5% e Moncler l'1,4%. Fuori dal Ftse Mib ancora male Mps (-2,4%), che sconta i timori per una difficile ricapitalizzazione. Ancora un calo per i diritti di Saipem (-10,8%) mentre salgono le azioni (+9,6%). Corre Leonardo (+3,8%) dopo un contratto in Polonia da 1,76 miliardi di euro, bene Amplifon (+2,6%) e Recordati (+2%). Sale Tim (+0,9%) nonostante le voci di una rottura con Cvc per l'ingresso nella EnterpriseCo. (ANSA).