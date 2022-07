Borsa: Europa scende sui minimi con inflazione, salgono bond

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Le Borse europee si riportano sotto la parità a metà seduta, incapaci di rimbalzare dopo il tonfo di ieri, l'ennesimo a suggello del peggiore semestre dal 2008, anno della grande crisi finanziaria. L'indice paneuropeo Dj Stoxx cede lo 0,4%, prossimo ai minimi da febbraio 2021 segnati lo scorso 23 giugno mentre Piazza Affari, in calo dello 0,2%, ritocca quelli dal novembre 2020. Negativi anche i future su Wall Street, che attende nel pomeriggio l'indice manifatturiero di giugno.

Londra cede lo 0,2%, Parigi lo 0,04% e Francoforte lo 0,08% mentre il nuovo record dell'inflazione dell'Eurozona a giugno rafforza lo scenario di un rialzo dei tassi della Bce dello 0,5% a giugno. Si mettono a correre i titoli di Stato, con i rendimenti nell'Eurozona che girano in calo dopo i rialzi della prima parte della seduta, agevolati dal clima di avversione al rischio. Quello del Btp scende di 6 punti base, al 3,18%, mentre lo spread Btp Bund torna sotto quota 190, a 188 punti base.

Lo spettro della recessione mette ko i prezzi dei metalli alla Borsa di Londra, con il rame scivolato sotto gli 8.000 dollari per la prima volta da febbraio 2021, ma non impedisce al petrolio di rimbalzare con forza (+2,2%), dopo alcune sedute negative, con il wti che torna sopra i 108 dollari al barile e il brent a 111,6 dollari. (ANSA).