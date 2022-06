Petrolio: Opec+ conferma aumento 648.000 barili ad agosto

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - L'Opec+ conferma un aumento della produzione da 648.000 barili al giorno per il mese di agosto, come previsto dalla tabella di marcia. Nel corso della riunione non si è discusso dei livelli di produzione per il mese di settembre. La prossima riunione è in programma il 3 agosto.

